МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: Киев очень скоро растеряет оставшиеся земли Донбасса

По этой причине Вашингтон включил их в мирный план, как территории России.
Константин Денисов 21-11-2025 19:27
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украина очень скоро потеряет оставшиеся под ее контролем части Донбасса. Об этом в эфире радио Fox News сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию", - сказал Трамп.

Именно по этой причине Вашингтон включил эти земли в свой мирный план как территории России. Киев будет вынужден от них отказаться.

План Трампа состоит из 28 пунктов. Помимо территориальных уступков он включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.

#Россия #в стране и мире #Украина #Донбасс #сша #Дональд Трамп #мирный план Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 