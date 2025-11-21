Украина очень скоро потеряет оставшиеся под ее контролем части Донбасса. Об этом в эфире радио Fox News сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию", - сказал Трамп.

Именно по этой причине Вашингтон включил эти земли в свой мирный план как территории России. Киев будет вынужден от них отказаться.

План Трампа состоит из 28 пунктов. Помимо территориальных уступков он включает в себя такие требования для Украины, как сокращение численности ВСУ, закрепление за русским языком статуса государственного и другие.

Ранее сообщалось о том, что Киев лишится оружия и разведданных в случае отказа от мирного плана США.