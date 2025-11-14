Экипаж Су-34 уничтожил украинских дроноводов в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков, запускавших беспилотники в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Удар наносился в интересах группировки войск «Восток». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Уничтожение намеченных целей подтвердила разведка. Нанеся удар, экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ликвидировали украинскую пехоту в зоне проведения спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.