Экипаж Су-34 уничтожил украинских дроноводов в зоне спецоперации

Авиационный удар ВКС России наносился в интересах группировки войск «Восток».
2025-11-14 16:41:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков, запускавших беспилотники в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Удар наносился в интересах группировки войск «Восток». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Уничтожение намеченных целей подтвердила разведка. Нанеся удар, экипаж самолета благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ликвидировали украинскую пехоту в зоне проведения спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые ракеты. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #группировка восток #УМПК
