Европейские страны перестали пускать россиян на свою территорию, чтобы местное население на узнало правду о конфликте на Украине. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Начала просачиваться информация, до них стало доходить, что они участвуют в кровавой постановке, за них придуманной, а их туда просто втянули. И когда они стали осознавать и видеть больше, чем им показывают по телевизору, Еврокомиссии нужно было придумать еще какой-то ход, чтобы не дать нормальным и адекватным гражданам иметь прямой контакт с россиянами», - сказала Захарова.

Она добавила, что правда - это самое страшное для европейских стран в сложившейся обстановке. В пример дипломат привела недавнее интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова итальянской газете, которое она сама же в итоге отказалась публиковать.

Россия отвечает на все выпады Запада и разрабатывает ответные меры, учитывая собственные интересы, отметила Захарова.

«Мы отвечаем на все их выпады, просто каждый раз для этого разрабатываем комплекс ответных мер так, чтобы ни в коем случае не затронуть наши собственные интересы», - сказала собеседница телеканала.

Ранее Захарова призвала Запад «не морщить носик» от Владимира Зеленского и рассказала, когда Россия ответит на «мирный план Трампа».