МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова призвала Запад «не морщить носик» от выкормыша Зеленского

«Создатели» Зеленского должны разделить ответственность за коррупцию на Украине, считает официальный представитель МИД РФ.
Анна Касаткина 21-11-2025 14:47
© Фото: David Canales, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ответственность за коррупцию на Украине должны разделить «создатели» Владимира Зеленского - Джо Байден, Борис Джонсон и Еврокомиссия. Таким мнением со «Звездой» поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главу киевского режима окружали вниманием, а по сути, устанавливали каналы перекачки денег, отметила она.

«Это их выкормыш, это их монстр, которого они столько создавали. Они не должны сейчас морщить носик и говорить, что не в курсе и для них это стало чем-то шокирующим. Это их чудовище, и они должны за него нести ответственность и разделять его позор», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Запад рассчитывал на иной исход - там хотели разделить триумф Зеленского, но не вышло.

Ранее в интервью «Звезде» Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на «мирный план Трампа».

#сша #Мария Захарова #Запад #МИД РФ #Владимир Зеленский #коррупция #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 