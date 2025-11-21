Ответственность за коррупцию на Украине должны разделить «создатели» Владимира Зеленского - Джо Байден, Борис Джонсон и Еврокомиссия. Таким мнением со «Звездой» поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главу киевского режима окружали вниманием, а по сути, устанавливали каналы перекачки денег, отметила она.

«Это их выкормыш, это их монстр, которого они столько создавали. Они не должны сейчас морщить носик и говорить, что не в курсе и для них это стало чем-то шокирующим. Это их чудовище, и они должны за него нести ответственность и разделять его позор», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Запад рассчитывал на иной исход - там хотели разделить триумф Зеленского, но не вышло.

Ранее в интервью «Звезде» Мария Захарова заявила, что Россия даст ответ на «мирный план Трампа».