Захарова раскрыла, когда Москва ответит на «мирный план Трампа»

Москва даст ответ по «мирному плану Трампа», как только появится официальная информация. Никаких планов США по Украине Россия официально не получала, заявила «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментировать утечки, которые появились в СМИ, - «неблагодарное дело», отметила она.

«Комментировать утечки, которые сами по себе противоречивы, содержат какие-то взаимоисключающие вещи порой, думаю, что дело неблагодарное. Будет какая-то официальная информация, будут переданы по соответствующим каналам материалы - мы всегда открыто проводим», - сказала Захарова.

Ранее западные СМИ растиражировали «мирный план» по украинскому конфликту, который включает в себя 28 пунктов, в числе которых признание США Крыма и Донбасса, отказ Киева от вступление в НАТО, сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек, снятие санкций с России. По неофициальной информации, США дали Владимиру Зеленскому на рассмотрение документа неделю.