В Польше заявили, что сторонники Киева недовольны ситуацией на Украине

Министров обороны стран НАТО огорчила ситуация на Украине, заявил глава военного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. Так он охарактеризовал настроение, царившее на встрече «Рамштайн» в Германии 9 января.

«Настроение относительно конфликта на Украине нехорошее. Положение на линии фронта очень тяжелое. На самой Украине наблюдается огромная усталость. Людям надоело», - признался Косиняк-Камыш.

Министр подчеркнул, что настрой после встречи «не положительный». Он добавил, что Варшава предоставит Украине дополнительную технику, которая может пригодиться на фронте. Однако глава Минобороны не стал раскрывать, что это за оборудование.

Косиняк-Камыш повторил, что Украины не будет в ЕС и НАТО до тех пор, пока жертвы резни на Волыни не будут эксгумированы и достойно захоронены.

Накануне на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ состоялось 25-е заседание контактной группы по координации военных поставок Украине. Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Украина получит последнюю при действующей администрации помощь на $500 млн. В пакет входят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.

Глава Пентагона допустил прекращение работы контактной группы «Рамштайн» после прихода к власти Дональда Трампа, писали СМИ после саммита. Косиняк-Камыш тоже заявлял ранее, что эта встреча может стать последней в таком формате, если новая американская администрация изменит подход к поддержке Киева.