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Политолог назвал три причины, почему Польша отворачивается от Украины

По мнению политолога, Варшава утратила одну из ведущих ролей в ЕС с избранием Дональда Трампа президентом США и теперь будет вынуждена искать точки соприкосновения интересов с Россией.
Ян Брацкий 2025-01-11 08:41:16
© Фото: President Of Ukraine Office Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Некогда союзнические отношения Польши и Украины постепенно деградируют, и происходит это по трем причинам. О них в беседе со «Звездой» рассказал политолог, директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

«Руководство Польши, несмотря на весь его гонор и кажущуюся недалекость, не идиоты. Они понимают, что Украина проигрывает конфликт, а вписываться за проигрывающую сторону никто не хочет. Во-вторых - фактор Трампа. Одно дело демократическая администрация и Польша в качестве основного "тарана" США, другое - сегодняшние трамписты-консерваторы, которые вовсе не ставят на Польшу, а которые провозглашают главной страной Восточной Европы Венгрию», - объяснил Сорокин.

Именно на Будапешт делают ставку политики, пришедшие к власти в Вашингтоне, уверен политолог. Поэтому даже у самых ярых польских националистов и русофобов отпадает желание поддерживать режим Зеленского, уточнил он.

«Ну и третье. Чтобы они не кричали о "вторжении" России в Польшу - все это ерунда. Они прекрасно понимают, что мы туда не собираемся. Полякам нужны нормальные отношения с нами, их придеться выстраивать и развивать», - констатировал собеседник «Звезды».

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поделился своими впечатлениями от встречи союзников Киева в Германии. По его словам, настроение относительно конфликта нехорошее. Положение ВСУ на фронте крайне тяжелое, несмотря на поставленную западную технику и оружие.

Что касается евроатлантических перспектив Украины, то Косиняк-Камыш еще раз подтвердил позицию официальной Варшавы: Украины не будет в ЕС и НАТО, пока жертвы резни в Волыни не будут эксгумированы и достойно захоронены.

#Украина #Польша #Трамп #ЕС #конфликт #наш эксклюзив
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