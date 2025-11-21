МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кремль: на левом берегу Оскола заблокированы около пяти тысяч боевиков

Дмитрий Песков отметил, что эффективная работа ВС РФ должна убедить Киев договариваться сейчас, а не позже.
Тимур Шерзад 21-11-2025 14:21
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на левом берегу реки Оскол заблокированы около 5 000 украинских боевиков. 

«Хотел бы обратить ваше внимание на левый берег реки Оскол. Там заблокирована еще одна, достаточно крупная группировка врага, около 5 000 человек», - сказал он в ходе общения с журналистами. 

При этом Песков отметил, что убедить киевский режим договариваться сейчас, а не позже, должна эффективная боевая работа Вооруженных сил России. Он обратил внимание на то, что пространство для самостоятельных решений Киева сокращается по мере утраты территорий. 

Ранее о том, что российские войска продолжают уничтожение неприятеля на левом берегу Оскола, сообщило Минобороны России. Также МО РФ продемонстрировало кадры боев за Купянск в Харьковской области. Об освобождении самого города сообщалось вчера. 

#Дмитрий Песков #котел #Украинские боевики #река оскол
