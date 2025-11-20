На Украине и в Евросоюзе неоднозначно отреагировали на разработанный российско-американский план по урегулированию конфликта на Украине. По информации издания Politico, план состоит из 28 пунктов и «является последним шагом Белого дома», чтобы завершить это противостояние между Россией и Украиной. Как сообщили источники СМИ, это повергло Киев и Брюссель в шок.

«Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании плана Уиткоффа, и это причинило им особенно острую боль, поскольку они почувствовали, что Трамп наконец начал осознавать неискренность Путина в достижении урегулирования», - говорится в опубликованной статье.

Там также говорится, что союзники США из ЕС и Украины попытались понять предложенный Уиткоффом план, многие опасаются, что Вашингтон «может уступить требованиям» Москвы в стремлении прекратить боевые действия. Многие аспекты плана остаются актуальными, включая роль НАТО и любые территориальные уступки Украины России, сказано в публикации.

В конце октября глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел в США несколько закрытых встреч, в том числе и с представителями администрации президента Дональда Трампа. После чего в интервью американскому телеканалу CNN он заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать очень скоро.