Дмитриев проведет в США закрытые встречи с представителями Трампа

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет в США встречи с нескольким представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Соединенные Штаты.

Встречи пройдут в том числе за закрытыми дверями.

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что потенциал экономического сотрудничества с США и России сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам Москвы. Он добавил, что американские санкции не окажут пагубного воздействия на экономику России, но приведут к росту цен на заправках в самих США.

Ранее Дмитриев заявил, что в Москве видят попытки сорвать прямой диалог России и США со стороны ЕС И США.