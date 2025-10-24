МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дмитриев проведет в США закрытые встречи с представителями Трампа

Они обсудят пути продолжения диалога.
Дима Иванов 2025-10-24 19:39:07
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет в США встречи с нескольким представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Соединенные Штаты.

Встречи пройдут в том числе за закрытыми дверями.

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что потенциал экономического сотрудничества с США и России сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам Москвы. Он добавил, что американские санкции не окажут пагубного воздействия на экономику России, но приведут к росту цен на заправках в самих США.

Ранее Дмитриев заявил, что в Москве видят попытки сорвать прямой диалог России и США со стороны ЕС И США.

