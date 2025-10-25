Дмитриев: конфликт на Украине можно урегулировать очень скоро

Для завершения украинского конфликта нужно найти решения нескольких ключевых вопросов. Первый - это вопрос территорий, которые контролирует Россия, второй - это вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, третий - ее военный нейтралитет.

Об этом в пятницу американскому телеканалу CNN заявил Кирилл Дмитриев - генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

«Существуют всего несколько элементов. Один из них - гарантии безопасности Украины, <...> также есть территориальный вопрос <...> и, наконец, вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России. Получается, не так уж много вопросов для рассмотрения, и, по сути, если понять, как их урегулировать дипломатическими методами, решение может быть найдено очень скоро», - заявил глава РФПИ в интервью телеканалу.

Дмитриев отметил, что поиск этих решений и компромиссов происходит в нормальном темпе. По его словам, необходимо искать дипломатическое всех обозначенный вопросов.

Глава РФПИ находится с официальным визитом в США, где проводит переговоры с американскими чиновниками. Прежде он говорил, что у администрации Трампа есть желание понять позицию России.