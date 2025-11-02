МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США зафиксировали рекордную задержку рейсов из-за продолжительного шатдауна

Уточняется, что более половины вчерашних задержек рейсов произошли из-за неполадок в работе диспетчерских пунктов.
Дарья Ситникова 2025-11-02 00:28:48
© Фото: Jimin Kim, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министр транспорта США Шон Даффи заявил о рекордной задержке рейсов в Соединенных Штатах после начала шатдауна правительства. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Более половины - 64,8% - вчерашних задержек рейсов произошли из-за неполадок в работе диспетчерских пунктов. Это рекорд для этого шатдауна», - сказал Даффи.

В своем сообщении министр также призвал лидера меньшинства в сенате Чака Шумера и лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса приложить усилия для прекращения шатдауна. С его слов, открыть правительство нужно «сейчас же».

Ранее стало известно, что международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу из-за нехватки персонала. По этой же причине в США задерживаются авиарейсы и приостанавливается работа аэропортов на восточном побережье.

В США 1 октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел принять бюджет из-за противоречий между республиканцами и демократами. Правительство не может функционировать без согласованного бюджета.

#сша #задержка рейсов #шатдаун #шон даффи
