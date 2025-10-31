МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу из-за шатдауна

Из-за нехватки персонала в США задерживаются авиарейсы на восточном побережье.
Владимир Рубанов 2025-10-31 22:37:03
© Фото: Jimin Kim Keystone Press Agency, Global Look Press

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу из-за нехватки персонала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Федерального управления гражданской авиации США.

Ограничение на полеты действует с 18.07 до 19.30 по Гринвичу (с 21.07 до 22.30 мск). Такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося шатдауна правительства. По этой причине в США задерживаются авиарейсы и приостанавливается работа аэропортов на восточном побережье, сообщила The New York Times.

В аэропорту Орландо задержки составили в среднем 2 часа 40 минут. Некоторые рейсы задержались на 12 часов или были отменены. В аэропорту Рейгана в Вашингтоне приостановки рейсов отмечены 30 октября во второй половине дня и вечером.

В США 1 октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел принять бюджет из-за противоречий между республиканцами и демократами. Правительство не может функционировать без согласованного бюджета.

Шатдаун подразумевает прекращение деятельности части госучреждений, финансируемых конгрессом. Президент Дональд Трамп заявил, что может использовать остановку работы правительства для массовых сокращений персонала и выплат. Глава Белого дома обвинил демократов в трудностях с согласованием бюджета.

#сша #Нью-Йорк #авиасообщение #шатдаун #нехватка персонала #аэропорт Кеннеди
