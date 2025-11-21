ВС РФ взяли под контроль Ямполь и Петропавловку

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Петропавловка и Ямполь. Об этом сообщил командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

«На Краснолиманском направлении освобожден населенный пункт Ямполь... Освобожден населенный пункт Петропавловка. Идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровки, Куриловки и Купянск-Узловой», - уточнил он в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что соединения группировки «Запад» освободили Купянск. Как отметил Путин, в населенном пункте находятся в окружении 15 батальонов ВСУ. Глава государства подчеркнул важность возможности сдачи в плен для украинских военных.