МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ взяли под контроль Ямполь и Петропавловку

Сейчас идут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой.
Глеб Владовский 21-11-2025 00:04
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Российские военнослужащие освободили населенные пункты Петропавловка и Ямполь. Об этом сообщил командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

«На Краснолиманском направлении освобожден населенный пункт Ямполь... Освобожден населенный пункт Петропавловка. Идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровки, Куриловки и Купянск-Узловой», - уточнил он в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что соединения группировки «Запад» освободили Купянск. Как отметил Путин, в населенном пункте находятся в окружении 15 батальонов ВСУ. Глава государства подчеркнул важность возможности сдачи в плен для украинских военных.

#в стране и мире #ВС РФ #освобождение #краснолиманское направление #группировка войск запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 