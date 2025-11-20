Путин: военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен

Украинские военные должны иметь возможность сдаться в плен. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства задал уточняющий вопрос главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову касательно создания соответствующих условий.

«Удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что в Купянске находятся в окружении 15 батальонов ВСУ. Также Герасимов заявил об освобождении населенного пункта силами группировки «Запад».