Путин: киевский режим «сидит на золотых горшках» и не думает о судьбе Украины

Российский лидер назвал киевские власти организованным преступным сообществом.
Константин Денисов 20-11-2025 22:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти бросили свою страну и своих солдат в погоне за наживой. Об этом он рассказал на совещании с участием командующих группировок «Запад» и «Юг», а также главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Для всех понятно, что эти люди, сидя на «золотых горшках», вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей на Украине, офицерского состава, а тем более - простых солдат», - сказал глава государства.

Ранее Путин подчеркнул, что по своей сути киевские власти являются организованным преступным сообществом с марта 2024 года. Тогда закончилась легитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины.

По словам Путина, разгорающийся на Украине коррупционный скандал открыл всем глаза на происходящее в киевских верхах.

#Украина #ВСУ #Владимир Путин #Владимир Зеленский #коррупция
