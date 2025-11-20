Президент России Владимир Путин посетил один из командных центров группировки «Запад». Там он заслушал подробные доклады командующих группировок «Запад» и «Юг».

На совещании также присутствовал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Российский лидер отметил, что все задачи, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены.

Герасимов доложил президенту России о полном освобождении Купянска в Харьковской области. Группировка «Восток» в ноябре освободила более 230 кв км в Днепропетровской и Запорожской областях, отметил начальник Генштаба.

Константиновку планируют освободить к середине декабря, заявил командующий группировкой «Юг». Все задачи, поставленные перед группировкой войск «Запад» на совещании 25 октября, выполнены, заявил Путин.

Ранее сообщалось о том, что российские войска освободили Веселое в Запорожской области.