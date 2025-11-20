МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Bloomberg: план США по Украине предусматривает отмену санкций против РФ

Стали известны новые подробности проекта администрации Трампа по урегулированию конфликта.
Константин Денисов 20-11-2025 19:52
© Фото: Wu Xiaoling, XinHua Globallookpress

План мирного соглашения по Украине, разработанный США, предусматривает отмену санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ранее уже сообщалось о том, что согласно плану Трампа Киеву придется пойти на территориальные уступки. Кроме того, русский язык должен получить на Украине статус государственного, а УПЦ будет признана официально.

Также Киев будет обязан сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от некоторых видов оружия. Помимо прочего, в ближайшее время Украина не будет рассматриваться в качестве будущего члена НАТО.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе со «Звездой» заявил, что в случае отказа Владимира Зеленского от плана США, Вашингтон может ввести персональные санкции против главы киевского режима.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #план
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 