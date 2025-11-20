План мирного соглашения по Украине, разработанный США, предусматривает отмену санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ранее уже сообщалось о том, что согласно плану Трампа Киеву придется пойти на территориальные уступки. Кроме того, русский язык должен получить на Украине статус государственного, а УПЦ будет признана официально.

Также Киев будет обязан сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от некоторых видов оружия. Помимо прочего, в ближайшее время Украина не будет рассматриваться в качестве будущего члена НАТО.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе со «Звездой» заявил, что в случае отказа Владимира Зеленского от плана США, Вашингтон может ввести персональные санкции против главы киевского режима.