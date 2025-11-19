МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: план США включает территориальные уступки Киева в пользу России

Вашингтон подготовил проект мирного урегулирования конфликта на Украине.
Константин Денисов 19-11-2025 21:38
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

План США по мирному урегулированию конфликта на Украине предполагает территориальные уступки Киева в пользу России. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, помимо территорий, Украина должна сократить численность ВСУ и отказаться от некоторых видов оружия. Эти положения не обсуждаются. Взамен Вашингтон дает Киеву гарантии безопасности.

Более расширенную версию американского плана представило Financial Times. Издание утверждает, что США также требуют от Киева признания русского языка в качестве государственного, а также предоставления официального статуса УПЦ. Кроме того, Белый дом свернет любую помощь Украине.

Администрация главы белого дома Дональда Трампа дала понять Владимиру Зеленскому, что Украина обязана принять основные положения документа. Ранее портал Axios сообщал о том, что спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф отложил поездку в Турцию для встречи с Зеленским.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #переговоры #план
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 