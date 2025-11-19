Reuters: план США включает территориальные уступки Киева в пользу России

План США по мирному урегулированию конфликта на Украине предполагает территориальные уступки Киева в пользу России. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, помимо территорий, Украина должна сократить численность ВСУ и отказаться от некоторых видов оружия. Эти положения не обсуждаются. Взамен Вашингтон дает Киеву гарантии безопасности.

Более расширенную версию американского плана представило Financial Times. Издание утверждает, что США также требуют от Киева признания русского языка в качестве государственного, а также предоставления официального статуса УПЦ. Кроме того, Белый дом свернет любую помощь Украине.

Администрация главы белого дома Дональда Трампа дала понять Владимиру Зеленскому, что Украина обязана принять основные положения документа. Ранее портал Axios сообщал о том, что спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф отложил поездку в Турцию для встречи с Зеленским.