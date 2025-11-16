Эксперт: США введут санкции против Зеленского, если он не примет мирный план

Если Украина не примет предложение США по мирному урегулированию конфликта, то американская сторона может ввести персональные санкции в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского и его окружения. Такое мнение озвучил в беседе со «Звездой» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Это могут быть персональные санкции. Его (Зеленского. - Прим. ред.) команде», - сказал он.

Специалист уточнил, что ограничения могут касаться, например, поездок в США. Такие санкции могут быть чувствительны для окружения Зеленского, поскольку у большинства из них имеется недвижимость в Соединенных Штатах.

«Также частичное ограничение в поставках разведданных, но это не очень страшно, потому что это обходится через "коалицию желающих". Санкции будут носить, скорее всего, номинальный характер», - добавил Мухин.

Другой специалист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, выразил мнение, что США не пойдут на санкции против Украины, поскольку она является фактически их сателлитом.

«Скорее всего, это просто классическая игра Трампа. То есть он там всех задавит этими адскими санкциями, и все. И тогда любая страна станет финансовым банкротом. Поэтому я думаю, что вряд ли именно в отношении Украины они пойдут на какой-то санкционный режим, тем более что там уже экономическая взаимозависимость есть, военно-политическая есть. И в отношении своего сателлита вводить санкции, я думаю, что вряд ли», - считает Блохин.

Он также отметил, что поставка оружия может и дальше осуществляться Трампом при желании Европы.

«Есть желание Европы оплатить американское оружие на Украину, тогда вряд ли они будут запугивать и отказываться от такого прибыльного дела», - сказал эксперт.

Ранее издание Politico писало, что план президента США Дональда Трампа по Украине причинил острую боль Киеву и Брюсселю. В статье говорится, что план состоит из 28 пунктов и «является последним шагом Белого дома», чтобы завершить это противостояние между Россией и Украиной.