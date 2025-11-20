Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил, почему глава Белого дома Дональд Трамп, по его мнению, уже заслужил Нобелевскую премию мира.

«Когда страны перестают воевать друг с другом и используют свои экономические таланты для производства полезных вещей, а не оружия, это создает невероятные возможности для американцев. Президент сосредоточен на мире - он в глубине души гуманист», - выступая в Вашингтоне.

Он добавил, что Трамп сосредоточил усилия на заключении мирных соглашений между конфликтующими странами. Благодаря плану Трампа, стабилизировалась ситуация в секторе Газа.

Вэнс подсчитал, что на данный момент Трамп инициатором восьми мирных договоров. Сейчас он работает над еще двумя, в том числе, по урегулированию конфликта на Украине.

В 2025 году лауреатом Нобелевской премии мира стала оппозиционер из Венесуэлы Корина Мачадо. Трамп фигурировал среди претендентов, но награда ему не досталась. Президент России Владимир Путин отметил, что американский лидер делает для мира больше, чем кто бы то ни было, а сама премия обесценилась. Трамп поблагодарил его за эти слова.