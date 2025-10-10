МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии

Российский президент отметил усилия американского лидера по разрешению конфликтов в мире.
Константин Денисов 2025-10-10 18:59:00
© Фото: The Kremlin Moscow, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за слова о Нобелевской премии. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп выложил фрагмент пресс-конференции Путина в Душанбе, в котором президент России говорит об обесценивании премии и о том, что Трамп прикладывает множество усилий по достижению мира. Он отдельно выделил цитаты Путина о том, что иногда Нобелевскую премию вручают тем, кто вообще ничего не сделал, и что Трамп делает действительно много.

«Спасибо президенту Путину», - подписал публикацию Трамп.

Путин провел большую пресс-конференцию по итогам визита в столицу Таджикистана, во время которой также заявил, что Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #нобелевская премия #соцсети
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 