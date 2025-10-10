Трамп поблагодарил Путина за слова о Нобелевской премии

Глава Белого дома Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за слова о Нобелевской премии. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп выложил фрагмент пресс-конференции Путина в Душанбе, в котором президент России говорит об обесценивании премии и о том, что Трамп прикладывает множество усилий по достижению мира. Он отдельно выделил цитаты Путина о том, что иногда Нобелевскую премию вручают тем, кто вообще ничего не сделал, и что Трамп делает действительно много.

«Спасибо президенту Путину», - подписал публикацию Трамп.

Путин провел большую пресс-конференцию по итогам визита в столицу Таджикистана, во время которой также заявил, что Россия и США остаются в рамках договоренностей на Аляске.