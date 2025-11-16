Будапешт требует от Киева отчета, сколько денег из кармана европейских налогоплательщиков ушло украинской коррупционной сети, где разразился один из крупнейших скандалов в истории Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по окончании заседания глав МИД стран ЕС.

«Мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа», - сказал венгерский министр.

Он также подчеркнул, что сейчас на Украине разворачивается один из самых серьезных коррупционных скандалов в истории европейской политики.

Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского предостерег от незавидной участи президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает, что Запад планирует использовать коррупционный скандал, чтобы убрать Зеленского с его поста, сообщает издание БелТА.

До этого в Государственной думе РФ заявили, что коррупционный скандал на Украине инициировал Запад. По словам первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по международным делам Дмитрия Новикова, все труднее доказать легитимность Зеленского, потому что он пересидел на посту главы государства.