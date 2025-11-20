МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко предостерег Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине

Запад может сместить украинского лидера с поста главы государства.
Константин Денисов 20-11-2025 16:25
© Фото: Alberto Gardin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег главу киевского режима Владимира Зеленского о его возможной дальнейшей незавидной участи. Как сообщает БелТА, белорусский лидер видит шаги Запада по подготовке к смене власти на Украине.

Лукашенко считает, что западные кураторы Киева могут использовать коррупционный скандал в стране как повод для того, чтобы убрать Зеленского. Он обратил внимание на то, что речь идет о хищении суммы в 100 млн евро, которая ничтожно мала, учитывая общий объем финансирования Западом Украины.

Однако для Запада главным в этом деле являются не деньги, а рычаги влияния на политическую жизнь Украины. Вполне вероятно, что Зеленский утратил доверие своих кураторов, а его борьба с коррупцией во властных структурах выглядит скорее показательной акцией, уверен Лукашенко.

Ранее аналогичную точку зрения в беседе со «Звездой» высказал и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Напомним, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту коррупции в верхах власти. Под подозрение попали советник Зеленского Тимур Миндич, бывший министр юстиции и энергетики Герман Галущенко, а также секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #Запад #Владимир Зеленский #Александр Лукашенко #коррупция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 