Лукашенко предостерег Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег главу киевского режима Владимира Зеленского о его возможной дальнейшей незавидной участи. Как сообщает БелТА, белорусский лидер видит шаги Запада по подготовке к смене власти на Украине.

Лукашенко считает, что западные кураторы Киева могут использовать коррупционный скандал в стране как повод для того, чтобы убрать Зеленского. Он обратил внимание на то, что речь идет о хищении суммы в 100 млн евро, которая ничтожно мала, учитывая общий объем финансирования Западом Украины.

Однако для Запада главным в этом деле являются не деньги, а рычаги влияния на политическую жизнь Украины. Вполне вероятно, что Зеленский утратил доверие своих кураторов, а его борьба с коррупцией во властных структурах выглядит скорее показательной акцией, уверен Лукашенко.

Ранее аналогичную точку зрения в беседе со «Звездой» высказал и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Напомним, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту коррупции в верхах власти. Под подозрение попали советник Зеленского Тимур Миндич, бывший министр юстиции и энергетики Герман Галущенко, а также секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров.