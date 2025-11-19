Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что Западу выгоден коррупционный скандал на Украине.

«Надо понимать, что, вообще, коррупционный скандал вокруг команды Зеленского в том масштабе, в каком он сегодня известен, не мог бы состояться, если бы на Западе, где действует достаточно жесткая цензура в СМИ, не считали бы, что этот скандал самому же Западу достаточно выгоден», - сказал Новиков.

По его мнению, кураторы Киева устали от того, что их деньги воруются в таком количестве. Кроме того, они прекрасно понимают, что Зеленский явно пересидел на посту президента страны, а его легитимность все труднее доказать.

Таким образом, с помощью коррупционного скандала западные страны могут устранить главу киевского режима. Так они получат возможность повлиять на дальнейшую политическую жизнь Украины.

Напомним, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту коррупции в верхах власти. Под подозрение попали советник Зеленского Тимур Миндич, бывший министр юстиции и энергетики Герман Галущенко, а также секретарь СНБО и экс-министр обороны Рустем Умеров.

Ранее стало известно о том, что Верховная рада единогласно приняла решение об отставке Галущенко.