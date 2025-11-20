МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Законопроект о крестах на гербе РФ поддержали представители всех религий

Один из главных символов России будет изображаться в единственно правильной версии.
Константин Денисов 20-11-2025 17:39
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что законопроект о крестах на гербе России поддержали представители всех основных религий в РФ.

«В его поддержку я получила письма от представителей всех основных религий России. Я уверена, что наш законопроект поддержат все россияне, потому что герб, флаг и гимн - объединяющие нас национальные символы», - сказала Лантратова.

Закон о том, что государственные геральдические изображения должны сопровождаться религиозными символами, был принят в июле 2025 года. В адрес законодателей стали поступать обращения о том, что не все символы ему соответствуют.

В мае 2025 года изображение герба страны обновили на сайте Кремля, вернув на него кресты. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что он и его коллеги приложат максимум усилий для защиты российской национальной идентичности, в частности, русского языка, веры, культуры, истории.

