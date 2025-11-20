В Думе намерены закрепить изображение герба России с крестами

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал не допустить искажения государственных символов Российской Федерации, одним из которых является герб. Он отметил, что участились случаи, когда они изображаются без ключевых элементов - православных крестов.

По этому поводу парламентарии выступили с инициативой, желая на законодательном уровне защитить государственную религиозную символику. Об этом Володин написал в своем канале в мессенджере МАХ.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности. Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой», - говорится в его сообщении.

Также депутаты в июле этого года приняли закон, запрещающий воспроизводить изображения культовых зданий, официальных геральдических знаков без религиозных символов.

Помимо того, председатель ГД РФ выступил за то, чтобы приложить максимум усилий для защиты российской национальной идентичности, в частности, русского языка, веры, культуры, истории.

В мае этого года на официальном сайте Кремля обновили эмблему. На изображение вернули православные кресты вместо ромбов на коронах двуглавых орлов. Отвечая на критику, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что если герб уменьшать, то «в какой-то момент кресты превращаются в ромбики».