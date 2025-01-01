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В Приднестровье от теплоснабжения отключили 131 школу

Из-за приостановки поставок газа в Приднестровье отключили 131 школу, 147 детских садов и 130 административных зданий госуправления.
Игнат Далакян 2025-01-01 20:00:21
© Фото: Lantyukhov Sergey news.ru Globallookpress

В Приднестровье от теплоснабжения отключили 131 школу и 147 детских садов из-за приостановки поставок газа. Об этом сообщил глава Минэкономразвития непризнанной республики Сергей Оболоник в ходе заседания оперштаба.

«В последние дни минувшего года тепловики в плановом режиме отключили от системы теплоснабжения 131 школу, 147 детских садов, 130 административных зданий органов государственной власти и управления», - цитирует его РИА Новости.

Оболоник отметил, что сформированного заблаговременно резерва хватит, чтобы обеспечить газом объекты до 20 января на юге республики и до 10 января в северных районах. Сейчас в трубе 13 миллионов кубов газа.

Ранее Молдавская ГРЭС перешла на уголь после прекращения поставок газа и России. По данным местного телевидения, запасов угля хватит на 50-52 дня.

До этого в Приднестровье отключили отопление и горячую воду из-за дефицита газа. Без тепла остались жилые дома, бюджетные учреждения, а также организации всех форм собственности.

#в стране и мире #Приднестровье #Школы #Теплоснабжение #отопление #отключение тепла
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