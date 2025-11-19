МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин призвал не допустить зависимости от иностранных нейросетей

Глава государства назвал разработку отечественного продукта частью суверенитета страны.
Константин Денисов 19-11-2025 20:55
© Фото: Ingram Images, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин призвал не допустить зависимости от иностранных нейросетей. Об этом он заявил во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», - сказал глава государства.

Ранее российский лидер поручил Правительству РФ, регионам и администрации президента разработать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. По его словам, к 2030 году вклад ИИ в совокупный ВВП страны должен превысить 11 триллион рублей.

Во время ознакомления с последними новинками российских разработчиков Путину показали робота Грина, который станцевал для президента России.

#Владимир Путин #искусственный интеллект #конференция #нейросеть
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 