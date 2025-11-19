Президент России Владимир Путин призвал не допустить зависимости от иностранных нейросетей. Об этом он заявил во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», - сказал глава государства.

Ранее российский лидер поручил Правительству РФ, регионам и администрации президента разработать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта. По его словам, к 2030 году вклад ИИ в совокупный ВВП страны должен превысить 11 триллион рублей.

Во время ознакомления с последними новинками российских разработчиков Путину показали робота Грина, который станцевал для президента России.