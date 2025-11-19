МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поручил сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ

Президент посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Константин Денисов 19-11-2025 20:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия должна обладать целым комплексом собственных технологий и продуктов в области генеративного искусственного интеллекта. Я прошу и администрацию президента, и Правительство подумать о том, как нам создать этот штаб по руководству всей этой деятельностью», - заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что все составляющие проекта должны быть полностью отечественными, поскольку отрасль не должна быть зависима от импорта. По его словам, нейросети способны влиять на мировоззрение человечества.

Ранее Путин посетил конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит в эти дни в Москве. Она завершится 21 ноября.

Глава государства познакомился с роботом Грином, который исполнил для него танец под российскую композицию. Президент с улыбкой поблагодарил Грина.

#Владимир Путин #искусственный интеллект #нейросеть #правительство РФ
