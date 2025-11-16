Антропоморфный робот сплясал перед Путиным зажигательный танец

Президент России Владимир Путин прибыл на конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо прочего, главе государства продемонстрировали антропоморфного робота, который станцевал перед ним. Робот представился Грином и сообщил, что он - первый российский человекоподобный робот, обладающий воплощенным искусственным интеллектом.

«Хотел похвастаться последним танцем, которому я научился у моих создателей», - и пустился вприсядку.

Грин плясал под композицию «Солнце встало высоко» исполнителей «Полынь Folk», «Галея», «Тульская & Baltin».

«Очень красиво, спасибо», - сдержанно поблагодарил Путин.

Мероприятие стартовало сегодня, 19 ноября в Москве. Конференция продлится до 21 ноября.

Годом ранее на аналогичном мероприятии ИИ придумал и прочитал Путину сказку про горящую избушку Деда Мороза и Снегурочки.