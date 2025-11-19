Путин и Ас-Сиси открыли церемонию установки первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

Российский и египетский президенты Владимир Путин и Абдель Фаттах Ас-Сиси приняли участие в церемонии установки проектного положения корпуса реактора энергоблока №1 египетской АЭС «Эль-Дабаа». Торжественное мероприятие состоялось посредством видеосвязи.

Во время него Путин поприветствовал всех участников церемонии и отметил, что возведение этой станции продвигается успешно, налицо переход на ключевой этап ее технологического оснащения. В самом ближайшем будущем она уже сможет начать выработку электроэнергии, выразил уверенность президент РФ.

Во время выступления глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что работы по строительству всех четырех энергоблоков «Эль-Дабаа» идут в соответствии с графиком.

Подписание соглашения между Россией и Египтом о строительстве этого объекта произошло ровно 10 лет назад - 19 ноября 2015 года. Будущая атомная электростанция располагается недалеко от Средиземного моря и будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4 800 мегаватт. К строительству привлечены 25 тысяч человек, 17 тысяч из которых являются гражданами Египта.