В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мантуров заявил, что строительство АЭС «Эд-Дабаа» в Египте идет с опережением графика

Ирина Елагина
21:19 19.03.2023
Строительство первой в Египте атомной электростанции ведется на побережье Средиземного моря у города Эд-Дабаа.
Мантуров заявил, что строительство АЭС «Эд-Дабаа» в Египте идет с опережением графика
© Фото: Алексей Башкиров Редакция газеты «Страна Росатом - Атом-пресса» РИА Новости
Читайте нас на:

Госкорпорация «Росатом» выполняет свои обязательства по строительству первой в Египте атомной электростанции не смотря на сложную политическую ситуацию в мире, вызванную украинским кризисом. О темпах работ на стройплощадке на побережье Средиземного моря у города Эд-Дабаа рассказал в ходе визита в Египет вице-премьер правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Пока мы идем с опережением графика», - приводит агентство Urdu Point слова Мантурова на вопрос СМИ о сроках строительства АЭС в условиях текущей геополитической обстановки.

Напомним, что соглашение о строительстве первой в Египте АЭС в Эль-Дабаа было подписано в 2015 году, Россия предоставила на эти цели египетской стороне кредит в 25 млрд долларов. Строительные работы начались летом 2022 года. По проекту АЭС будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт с российскими реакторами нового поколения, отвечающими постфукусимским стандартам безопасности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:01 В стране и мире
Путин заявил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в СВО
17:54 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места смертельного взрыва авто командира взвода ППС в Херсонской области
16:46 В стране и мире
Крупный пожар произошел на складе в Новой Москве
16:18 В стране и мире
FT: в ЕС не хватает взрывчатки для поставок на Украину
15:45 В стране и мире
Путин заявил, что у решения о начале СВО нет сослагательного наклонения
Популярное
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Видео
Путин заявил, что Западу даже за репой придется обратиться к России
Видео
Суд запретил блогерам Чекалиным пользоваться интернетом
Видео
Момент взрыва на территории здания погранслужбы ФСБ в Ростове попал на видео
Заседание конгресса FIFA впервые переводят на русский язык
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.