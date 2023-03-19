Мантуров заявил, что строительство АЭС «Эд-Дабаа» в Египте идет с опережением графика

© Фото: Алексей Башкиров Редакция газеты «Страна Росатом - Атом-пресса» РИА Новости

Госкорпорация «Росатом» выполняет свои обязательства по строительству первой в Египте атомной электростанции не смотря на сложную политическую ситуацию в мире, вызванную украинским кризисом. О темпах работ на стройплощадке на побережье Средиземного моря у города Эд-Дабаа рассказал в ходе визита в Египет вице-премьер правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Пока мы идем с опережением графика», - приводит агентство Urdu Point слова Мантурова на вопрос СМИ о сроках строительства АЭС в условиях текущей геополитической обстановки.

Напомним, что соглашение о строительстве первой в Египте АЭС в Эль-Дабаа было подписано в 2015 году, Россия предоставила на эти цели египетской стороне кредит в 25 млрд долларов. Строительные работы начались летом 2022 года. По проекту АЭС будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт с российскими реакторами нового поколения, отвечающими постфукусимским стандартам безопасности.