Оверчук: Россия создает в Египте новую отрасль

Россия, строя в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских студентов для ее обслуживания, фактически создает в стране новую отрасль. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Мы сюда пришли и фактически создаем целую новую отрасль в стране», - сказал он.

Он также указал, что на данный момент разрабатываются два флагманских проекта - строительство атомной электростанции и Российская промышленная зона. Атомная электростанция - проект в значительной степени показательный, он реализуется.

Ежедневно на площадке работают 27 тысяч человек - в основном это граждане Египта. По его словам, в строительстве АЭС большое количество египетских компаний задействовано в качестве подрядчиков.