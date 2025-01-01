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Эксперт пояснил, какой ущерб нанесет ЕС отмена транзита газа

По словам собеседника Звезды, проходивший через Украину газ поступал в Словакию, а оттуда - в другие страны Европы.
Глеб Владовский 2025-01-01 18:46:31
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS Globallookpress

Прекращение транзита газа через Украину чреват нанесением урона экономике стран Европы. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» эксперт финансового университета при правительстве РФ, ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, цены на голубое топливо начали расти еще в декабре 2024 года на фоне сообщений о прекращении транзита. При этом не важно, покупали ли российский газ или нет, цена на это топливо в Европе продолжат повышаться.

«Была еще надежда на то, что европейские компании подпишут соглашение с "Газпромом" и перенесут точку приема газа на российско-украинскую границу и таким образом можно было бы поставлять как бы "европейский" газ через Украину Но Киев категорически отказывается пропускать российский газ, из-за этого цены на топливо в целом растут», - пояснил эксперт.

Таким образом, цена за газ достигла своего максимума за весь 2024 года, и эта тенденция сохраняется. Но сильнее всего пострадает именно Словакия, потому что именно сюда поступает больше всего этого энергоресурса, который распределяли в другие страны. А за транзит из Украины  Братислава получала деньги.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо допустил, что отмена транзита газа чревата суровыми последствиями. Напомним, что Киев отказался продлевать соглашение о транзите «голубого топлива», подписанное 30 декабря 2019 года. 1 января 2025 года истек его срок действия.

#Украина #евросоюз #Последствия #наш эксклюзив #транзит газа
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