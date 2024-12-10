Необходимо исключить появление польских войск на территории Украины. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в эфире телеканала TVN24.

«На сегодняшний день участие польских войск на Украине необходимо исключить», - приводит его слова ТАСС.

Также глава польского Бюро национальной безопасности отметил, что отправка польских военнослужащих в зону конфликта не сыграет роли, так как «это и так будут слишком маленькие людские ресурсы».



Ранее глава польского военного ведомства обвинил украинцев в «короткой памяти». Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что в Киеве забыли о том, как Польша помогала им с начала конфликта.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у европейских политиков нет единого мнения по поводу идеи отправить своих военных или наемников на территорию Украины.