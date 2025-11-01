Пентагон утвердил новые правила, ограничивающие возможности трансгендерных* военнослужащих оспорить увольнение из рядов вооруженных сил. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы военного ведомства США.

Агентство сообщает, что новая политика касается спецкомиссий по рассмотрению увольнений из американской армии. Военные, которые входят в их состав, могут принять решение в пользу увольняемого и разрешить ему продолжить службу. Но теперь армейское командование получит возможность отменять решения таких комиссий.

Помимо этого, военнослужащих-трансгендеров* обязали являться на заседания комиссий в форме, которая соответствует полу, указанному при рождении. Если это требование не будет выполнено, слушания смогут проводить без человека, чье дело рассматривается. Причем факт неявки в дальнейшем может быть использован против него.

Президент Америки Дональд Трамп ранее отменил указ, подписанный в 2021 году его предшественником Джо Байденом, который разрешал трансгендерам* служить в армии. Тем же указом Пентагону запрещалось увольнять военных на основании их гендерной самоидентификации. Кроме того, Трамп подписал документ, согласно которому американское правительство будет признавать только два пола - мужской и женский. После этого Пентагон объявил, что лица, открыто заявившие о своей идентичности, обязаны либо подать рапорт на добровольное увольнение, либо готовиться к принудительному.

По данным военного министерства США от февраля, диагноз «гендерная дисфория» - был поставлен примерно 4,2 тысячам американских военных. Согласно новой доктрине Вашингтона, это психиатрическое заболевание, которое характеризуется конфликтом между биологическим полом и гендерным позиционированием человека. При этом сообщается, что около тысячи американских военнослужащих с 2014 года прошли через операцию по смене пола.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.