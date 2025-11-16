МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Welt: Киев превратился в опасное место для Зеленского из-за протестов

Накануне в центре Киева состоялся митинг против коррупции и Владимира Зеленского, на улицу вышли около 100 человек.
Ян Брацкий 2025-11-16 09:04:07
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Киев может стать опасным местом для Владимира Зеленского из-за антикоррупционных протестов украинцев. Так считает корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Есть еще одно место, которое мы раньше не замечали, но которое может стать крайне опасным для Зеленского. И дело не в обычных беспилотниках или артиллерии, а в протестах против коррупции», - сказал он.

Митинги в украинской столице Ваннер назвал показательными. По его мнению, украинцы продемонстрировали Зеленскому свое нежелание мириться с текущим положением дел и готовность выступить против масштабной коррупции во власти. Накануне в центре Киева состоялся митинг против коррупции и Владимира Зеленского. В мероприятии приняли участие 100 человек. Среди требований демонстрантов - немедленная отставка главы киевского режима. Ему напомнили о предвыборных обещаниях бороться с воровством и махинациями.

На этой неделе детективы НАБУ начали масштабную спецоперацию, в ходе которой вскрылись факты масштабных хищений в энергетической и оборонной сферах. В сфере интересов правоохранителей оказалось ближайшее окружение Зеленского. Состоялись обыски в офисе бизнесмена Тимура Миндича и министра юстиции - бывшего главы Минэнерго Украины Германа Галущенко. В итоге, НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной организации.

Ранее китайские СМИ предположили, что на фоне коррупционного скандала страны Запада готовят план по отстранению Зеленского от власти. По их мнению, Запад может использовать ситуацию для прекращения финансовой и военной помощи режиму. Постоянная критика Зеленского со стороны Белого дома подтверждает это, полагают журналисты.     

#в стране и мире #Украина #Зеленский #Киев #протесты #коррупция
