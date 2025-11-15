Митинг против коррупции и Владимира Зеленского прошел в центре Киеве. Об этом пишут украинские паблики.

Отмечается, что в митинге принимали участие около 100 человек. Они требовали немедленной отставки главы киевского режима и напоминали о его предвыборных обещаниях 2019 года, которые он так и не выполнил.

С 10 ноября НАБУ проводит масштабную операцию против коррупции в правительстве Украины. Первый, к кому пришли с обысками, был ближайший соратник Зеленского Тимур Миндич. После него, собственно, «посыпалось» все окружение Зеленского.

На фоне коррупционного скандала в сфере украинской энергетики подали в отставку министр юстиции Герман Галущенко и глава минэнерго Светлана Гринчук. Чуть позже Зеленский вывел их из состава Совета национальной безопасности и обороны.