Срок обучения в вузах РФ будет зависеть от сложности специальности

Срок обучения в вузах России при переходе на новую модель будет определяться будущей специальностью. Об этом пресс-служба Минобрнауки рассказала РИА Новости.

«В новой системе высшего образования, переход к которой ведущие российские университеты начнут в 2026-2027 учебном году, срок обучения не будет единым», - рассказали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что срок обучения будет определяться тем временем, которое нужно для подготовки. Зависеть это будет от самой специальности. Так, для инженеров, врачей, учителей обучение будет пятилетним. Но некоторые программы составят четыре года: например, для сферы туризма и индустрии гостеприимства. По более сложным и наукоемким направлениям будет предусмотрен срок обучения в шесть лет. Так, замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев сообщал, что для таких направлений как востоковедение и африканистика предусмотрено увеличения сроков в связи с особой сложностью и объемом материалов.

«Вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов», - отметили в министерстве.

Ранее в Минобрнауки определили возможные виды поддержки студентов с детьми и студенческих семей. В документе указано, что женщины, родившие в период обучения, могут перевестись на бесплатную форму образования или получить скидку на учебу при отсутствии возможности перевода на бюджетное место. Также вузы могут принять решение о единовременной выплате студентке при постановке на учет в ранние сроки беременности и выплате при рождении ребенка в период обучения. Возможна материальная поддержка учащимся при заключении брака.

До этого в министерства заявляли, что планируют увеличить в 2026/2027 учебном году количество бюджетных мест в вузах по некоторым специальностям. Более 620 тысяч бюджетных мест выделят в российских вузах. В следующем учебном году министерство увеличит на 1169 бюджетных мест по инженерным направлениям и на 594 места по сельскохозяйственным. Также бесплатных мест станет на 166 больше на медицинских направлениях. По математическим и естественным наукам ведомство тоже планирует увеличить бюджетные места, однако, на какое количество не уточняется.