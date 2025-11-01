В Минобрнауки определили виды материальной поддержки студентов с детьми

Минобрнауки России определило возможные виды материальной поддержки студентов с детьми и студенческих семей. Об этом сообщило РИА Новости, изучив документы ведомства.

В документе указано, что женщины, родившие в период обучения, могут перевестись на бесплатную форму образования или получить скидку на учебу при отсутствии возможности перевода на бюджетное место. Также учебные заведения могут принять решение о единовременной выплате студентке при постановке на учет в ранние сроки беременности и выплате при рождении ребенка в период обучения. Возможна материальная поддержка учащимся при заключении брака.

Университеты самостоятельно устанавливают размер и порядок получения выплат. После рождения ребенка вуз также может принять решение о систематической финансовой поддержке студенческой семьи и обучающихся с детьми. Также студентам могут компенсировать стоимость лечения, предоставить бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории.

Для осуществления материальной поддержки образовательной организации следует разработать форму заявления и определить перечень документов, необходимых для получения материальной поддержки для студенческих семей. Кроме этого, проинформировать обучающихся о данных возможностях.

До этого министерство науки и высшего образования России инициировало проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах. Создать «детские комнаты» в стенах вузов хотят, чтобы молодые мамы-студентки имели возможность заботиться о ребенке без отрыва от обучения.