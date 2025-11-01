МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минобрнауки определили виды материальной поддержки студентов с детьми

Для осуществления материальной поддержки образовательной организации следует разработать форму заявления и определить перечень документов.
Дарья Ситникова 2025-11-01 06:02:30
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Минобрнауки России определило возможные виды материальной поддержки студентов с детьми и студенческих семей. Об этом сообщило РИА Новости, изучив документы ведомства.

В документе указано, что женщины, родившие в период обучения, могут перевестись на бесплатную форму образования или получить скидку на учебу при отсутствии возможности перевода на бюджетное место. Также учебные заведения могут принять решение о единовременной выплате студентке при постановке на учет в ранние сроки беременности и выплате при рождении ребенка в период обучения. Возможна материальная поддержка учащимся при заключении брака.

Университеты самостоятельно устанавливают размер и порядок получения выплат. После рождения ребенка вуз также может принять решение о систематической финансовой поддержке студенческой семьи и обучающихся с детьми. Также студентам могут компенсировать стоимость лечения, предоставить бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории.

Для осуществления материальной поддержки образовательной организации следует разработать форму заявления и определить перечень документов, необходимых для получения материальной поддержки для студенческих семей. Кроме этого, проинформировать обучающихся о данных возможностях.

До этого министерство науки и высшего образования России инициировало проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах. Создать «детские комнаты» в стенах вузов хотят, чтобы молодые мамы-студентки имели возможность заботиться о ребенке без отрыва от обучения.

#студенты #дети #Минобрнауки России #материальная поддержка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 