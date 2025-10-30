В вузах России увеличат число бюджетных мест по некоторым специальностям

Минобрнауки России планирует увеличить в 2026/2027 учебном году количество бюджетных мест в вузах по некоторым специальностям. Более 620 тысяч бюджетных мест выделят в российских вузах. Об этом ведомство написало в официальном Telegram-канале.

В следующем учебном году министерство увеличит на 1169 бюджетных мест по инженерным направлениям и на 594 места по сельскохозяйственным. Также бесплатных мест станет на 166 больше на медицинских направлениях. По математическим и естественным наукам ведомство тоже планирует увеличить бюджетные места, однако, на какое количество не уточняется.

В 2025 году российские вузы выделили рекордное количество бюджетных мест. Свыше 600 тысяч бесплатных мест выделили в этом году в нашей стране для поступающих в университеты. Из этого числа больше половины - в регионах.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что выпускники стали чаще выбирать инженерное и естественно-научное образование, вместо гуманитарных наук. А также школьники стали чаще выбирать колледж для продолжения своего обучения.