На Украине признали последнего российского императора Николая II олицетворением политики «российского империализма». К таким выводами пришли в Институте национальной памяти. Согласно закону о декоммунизации, власти теперь обязаны переименовать все объекты, так или иначе связанные с российским самодержцем.

Николай II далеко не первый в списке «российских империалистов». До этого на Украине внесли в этот перечень народного героя Ивана Сусанина, поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, покорителя Сибири Ермака Тимофеевича, писателя Михаила Булгакова и многих других.

Война с памятью и общей с Россией историей на Украине активно ведется с 2015 года. Именно тогда вступил в силу закон о так называемой декоммунизации. Власти городов начали сносить памятники деятелям советской эпохи, переименовывать улицы и города, названные в их честь. С началом СВО, борьба со всем русским только усилилась.

В рамках скандального закона памятник поэту Александру Пушкину в Одессе ранее заколотили деревянными щитами. Снести его власти не имеют права, так как монумент находится под охраной ЮНЕСКО, но и оставить как есть тоже не могут. Националисты регулярно заливали его красной краской. Украинцы из числа тех, кто помнят и чтят общую с Россией историю, подобное поведение назвали диким.