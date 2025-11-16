МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Список символов «империализма» на Украине пополнил Николай II

Аналогичные претензии Институт национальной памяти Украины ранее предъявил Ивану Сусанину, Александру Пушкину, Ермаку, Михаилу Булгакову и многим другим.
Ян Брацкий 2025-11-16 07:56:48
© Фото: Global Look Press

На Украине признали последнего российского императора Николая II олицетворением политики «российского империализма». К таким выводами пришли в Институте национальной памяти. Согласно закону о декоммунизации, власти теперь обязаны переименовать все объекты, так или иначе связанные с российским самодержцем.

Николай II далеко не первый в списке «российских империалистов». До этого на Украине внесли в этот перечень народного героя Ивана Сусанина, поэтов Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, покорителя Сибири Ермака Тимофеевича, писателя Михаила Булгакова и многих других.

Война с памятью и общей с Россией историей на Украине активно ведется с 2015 года. Именно тогда вступил в силу закон о так называемой декоммунизации. Власти городов начали сносить памятники деятелям советской эпохи, переименовывать улицы и города, названные в их честь. С началом СВО, борьба со всем русским только усилилась.

В рамках скандального закона памятник поэту Александру Пушкину в Одессе ранее заколотили деревянными щитами. Снести его власти не имеют права, так как монумент находится под охраной ЮНЕСКО, но и оставить как есть тоже не могут. Националисты регулярно заливали его красной краской. Украинцы из числа тех, кто помнят и чтят общую с Россией историю, подобное поведение назвали диким.

#Россия #Украина #император #Николай II #декоммунизация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 