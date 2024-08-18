В Киеве 555 улиц, названия которых имели отношение к России и СССР, подверглись переименованию. Об этом сообщили в научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС.

По данным экспертов, были проанализированы изменения, происходившие с 2014 года. Отмечается, что из них 58% переименований (321 улица - Прим. ред.) приходятся на период 2022-2024 год.

«На их место все чаще приходят топонимы националистического и нацистского происхождения», - цитирует исследование РИА Новости.

Отмечается, что в проводимой Украиной политике по переименованию наблюдаются две тенденции: декоммунизация (337 улиц, 61%) и дерусификация (216 улиц, 39%).

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования площади Льва Толстого.По его словам, изменение названий «обнуляет» город.

Напомним, в 2022 году киевский режим начал бороться со всем, что связано или напоминает о России и СССР.