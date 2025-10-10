МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иван Сусанин объявлен на Украине символом «пропаганды российского империализма»

Ранее на Украине объявили писателя Булгакова «символом российской имперской политики».
Глеб Владовский 2025-10-10 07:30:18
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

На Украине Ивана Сусанина и его подвиг объявили символом «мифологизированной пропаганды российского империализма». Такая информация появилась на сайте украинского Института национальной памяти.

Сообщается, что местные власти в рамках закона о «декоммунизации» должны убрать из публичного пространства любые объекты, имеющие связь с личностью и подвигом Сусанина. В настоящее время на Украине в его честь названы улицы в нескольких городах, в том числе в Днепре и Харькове.

Ранее сообщалось, что украинский Институт национальной памяти объявил писателя Михаила Булгакова символом «российской имперской политики».

Напомним, что с момента госпереворота, случившегося в 2014 году, Киев проводит кампанию по «декоммунизации», переименовывая улицы и снося памятники в честь советских политических и государственных деятелей. Но на деле эти действия приобрели черты борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией.

#в стране и мире #Украина #декоммунизация на Украине #«Иван Сусанин» #Антироссийская пропаганда
