Иван Сусанин объявлен на Украине символом «пропаганды российского империализма»

На Украине Ивана Сусанина и его подвиг объявили символом «мифологизированной пропаганды российского империализма». Такая информация появилась на сайте украинского Института национальной памяти.

Сообщается, что местные власти в рамках закона о «декоммунизации» должны убрать из публичного пространства любые объекты, имеющие связь с личностью и подвигом Сусанина. В настоящее время на Украине в его честь названы улицы в нескольких городах, в том числе в Днепре и Харькове.

Ранее сообщалось, что украинский Институт национальной памяти объявил писателя Михаила Булгакова символом «российской имперской политики».

Напомним, что с момента госпереворота, случившегося в 2014 году, Киев проводит кампанию по «декоммунизации», переименовывая улицы и снося памятники в честь советских политических и государственных деятелей. Но на деле эти действия приобрели черты борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией.