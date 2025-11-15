МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет из-за поддержки Запада

Премьер Венгрии считает, что потеря Украиной суверенитета создает предпосылки для принуждения ее к мирным переговорам.
Виктория Бокий 2025-11-15 20:06:39
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Украина больше не является суверенным государством из-за поддержки Запада. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский политик считает, если Запад не будет давать Киеву деньги и оружие, то Украине «придет конец». Связано это с тем, что данная страна не может обеспечивать себя сама.

«Украина утратила статус суверенного государства. Она существует, потому что Запад хочет, чтобы она существовала. Они дают деньги, они дают оружие. Если Запад не будет давать, настанет конец. Украина не может сама обеспечить себя», - сказал Орбан.

Он отметил, что пенсии, зарплаты, соцпомощь и социальное обеспечение детей на Украине «выплачиваются деньгами Запада». Виктор Орбан добавил, что потеря Украиной суверенитета создает предпосылки для принуждения ее к мирным переговорам.

Ранее сообщалось, что представитель МИД Украины Георгий Тихий оскорбил венгерского премьер-министра после его отказа отправлять Киеву деньги на фоне коррупционного скандала. На своей странице в соцсети X Тихий назвал Орбана политиком, «замешанным в коррупционных скандалах и сделавшего свою страну беднейшей в ЕС».

#в стране и мире #Украина #Венгрия #Виктор Орбан #Суверенитет
