Bloomberg: правительство Мерца может рухнуть до конца своего срока

Немцы теряют терпение из-за «неуклюжего канцлера», говорится в статье.
Владимир Рубанов 2025-11-16 06:15:18
© Фото: IMAGO Chris Emil Janssen, Global Look Press

Неспособность канцлера Фридриха Мерца решить основные проблемы способствовала активизации крайне правых партий в Германии, пишет Bloomberg. Эксперты строят предположения о том, что его правительство может рухнуть до окончания своего срока.

Двухпартийная коалиция Мерца парализована внутренними конфликтами и соперничеством. Запланированная им пенсионная реформа сталкивается с открытым восстанием молодежного крыла его партии.

Когда Фридрих Мерц стал канцлером Германии, он пообещал оживить умирающую экономику, восстановить заброшенную инфраструктуру страны и снова сделать страну значимой на мировой арене. Но ничего из этого не сделано, подчеркивается в статье. По недавнему опросу RTL/n-tv, лишь 16% немцев хотят видеть Мерца кандидатом на следующих федеральных выборах.

Он заявил, что остановит массовую миграцию, превратит хронически недофинансируемый бундесвер в сильнейшую армию Европы и положит конец одному из самых продолжительных экономических спадов в послевоенной истории Германии. Шесть месяцев спустя избиратели все еще ждут, говорится в статье.

Мерца критикуют за его вспыльчивость и провокационный тон. Когда он был лидером оппозиции, его резкость иногда считалась преимуществом. На посту канцлера она становится проблемой. Ряд его заявлений вызвали недоумение и даже протесты.

Следующий год станет решающим для правительства Мерца. Он планирует реализовать более активную экономическую политику и провести пять выборов в пяти регионах. Они позволят оценить его успехи среди избирателей.

Ранее The Telegraph сообщила о трениях между Мерцем и Владимиром Зеленским. По ее данным, дискуссии между ними вызвал наплыв молодых украинских беженцев в Германию. Канцлер должен убедить немцев в том, что способен держать миграцию под контролем, потому что на этом он строил свою предвыборную кампанию.

#в стране и мире #Германия #Бундестаг #канцлер #Фридрих Мерц #миграция #правительство
