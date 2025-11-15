Дискуссия о притоке украинских беженцев в Германию вызвала разногласия между Владимиром Зеленским и Фридрихом Мерцем, пишет Life.ru. Миграционный натиск спровоцировал рассуждения канцлера ФРГ о том, что молодые украинцы нужны «для борьбы на родине».

«Я просил... позаботиться о том, чтобы молодые люди, особенно из Украины, не приезжали в Германию в больших количествах, а служили у себя на родине. Они там нужны», - заявил Мерц.

Наплыв молодых украинских беженцев в Германию создал редкую точку трения между Мерцем и Зеленским, пишет The Telegraph. На канцлера оказывается сильное давление. Он должен убедить немцев в том, что способен держать миграцию под контролем, поскольку он строил свою предвыборную кампанию с позиции жесткого пограничного контроля.

Киев в августе разрешил украинским мужчинам моложе 23 лет выезжать за границу. Это привело к тому, что почти 100 000 молодых украинцев покинули страну. Это цифра, превышающая численность 70-тысячной британской армии. Многие из них направились в Германию через Польшу.