Около четырех тысяч человек приняли участие в массовой демонстрации в немецком городе Билефельд. Акция стала реакцией на недавние слова федерального канцлера Фридриха Мерца о влиянии нелегальной миграции на «городской облик». Протест прошел под лозунгом «Мы - это городской облик» и подчеркнул, как пишет Bild, приверженность жителей к толерантности и разнообразию.

Демонстрация собрала тысячи горожан, выступающих против того, что они назвали «дискриминационными и антигуманными» высказываниями Мерца. Канцлер комментарии в соцсетях связал проблемы с «городским обликом» с нелегальной миграцией, призвав министра внутренних дел Александра Добриндта ускорить процесс депортаций. Организаторы протеста заявили, что такие слова противоречат ценностям Билефельда как открытого и демократичного города.

«Наш городской облик живой, открытый миру и разнообразный. Здесь все люди, желающие мирно и уважительно формировать наше сообщество, желанны», - говорится в заявлении организаторов.

Атмосфера на митинге была заряжена решимостью и солидарностью: участники несли яркие баннеры, скандировали лозунги в защиту инклюзивности и осуждали риторику Мерца как источник раскола. Это событие стало частью волны протестов против миграционной политики правительства, которая усилилась после недавних заявлений канцлера.

Ранее стало известно, что около 70% жителей ФРГ выступают против выплат беженцам с Украины гражданских пособий. Это следует из результатов опроса, который провел социологический институт INSA.