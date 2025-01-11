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Тайвань разместит на севере острова комплексы ПВО из США

ЗРК NASAMS до конца года установят в районе Тамсуй города Синьбэй и в районе Суншань в Тайбэе.
Сергей Лебедев 2025-01-11 06:55:11
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency, Global Look Press

Тайвань разместит на севере острова закупленные у США зенитные ракетные комплексы NASAMS норвежского производства. Об этом со ссылкой на министерство обороны непризнанного государства сообщает газета Taipei Times.

В военном ведомстве отметили, что расчеты ЗРК заступят на дежурство к концу этого года. Комплексы развернут в районе Тамсуй города Синьбэй и в районе Суншань в Тайбэе.

Напомним, в конце прошлого года американский президент Джо Байден распорядился направить Тайваню военную помощь в размере до 571,3 миллиона долларов. Эти деньги потратят на оборонные товары и услуги, а также на подготовку специалистов.

Ранее в посольстве Китая в США заявляли, что продажа оружия Тайваню подрывает суверенитет и интересы КНР в сфере безопасности, наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, стабильности в регионе и подает неверный сигнал сепаратистам.

#Китай #в стране и мире #ЗРК #сша #кнр #Вашингтон #NASAMS #Тайвань
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