Тайвань разместит на севере острова комплексы ПВО из США

Тайвань разместит на севере острова закупленные у США зенитные ракетные комплексы NASAMS норвежского производства. Об этом со ссылкой на министерство обороны непризнанного государства сообщает газета Taipei Times.

В военном ведомстве отметили, что расчеты ЗРК заступят на дежурство к концу этого года. Комплексы развернут в районе Тамсуй города Синьбэй и в районе Суншань в Тайбэе.

Напомним, в конце прошлого года американский президент Джо Байден распорядился направить Тайваню военную помощь в размере до 571,3 миллиона долларов. Эти деньги потратят на оборонные товары и услуги, а также на подготовку специалистов.

Ранее в посольстве Китая в США заявляли, что продажа оружия Тайваню подрывает суверенитет и интересы КНР в сфере безопасности, наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, стабильности в регионе и подает неверный сигнал сепаратистам.